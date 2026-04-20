Napoli mamma disabile violentata in casa la figlia filma la scena | arrestata assieme allo stupratore

A Napoli, una donna di 59 anni con disabilità fisiche e psichiche è stata violentata nella propria abitazione. La figlia, di 33 anni, avrebbe aperto la porta allo stupratore e avrebbe registrato la scena. L'uomo è stato arrestato insieme alla donna, che avrebbe collaborato consentendo l’ingresso e filmando quanto accaduto. La vicenda è sotto indagine da parte delle forze dell'ordine.

La donna 59enne, disabili fisica e psichica, violentata in casa a Napoli. La figlia 33enne avrebbe consentito l'accesso allo stupratore e filmato la scena. Arrestati e portati in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it

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