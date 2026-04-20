Napoli filmati di stupri sulla madre disabile | arrestata la figlia

A Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni e una donna di 33 anni, entrambi accusati di aver commesso violenze sessuali su una donna di 59 anni con disabilità fisica e psichica. Le indagini sono scaturite da filmati che mostrano le violenze, e l’arresto è stato eseguito nelle ultime ore. Le persone coinvolte sono state portate in caserma per gli accertamenti di rito.

I carabinieri del nucleo operativo Stella hanno arrestato a Napoli un uomo di 32 anni e una donna di 33 anni, accusati di aver commesso violenze sessuali ai danni di una donna di 59 anni affetta da disabilità fisica e psichica. Il fatto, emerso grazie alla denuncia presentata il 22 marzo presso i carabinieri Vomero – Arenella, vede coinvolta la figlia convivente della vittima, la quale avrebbe facilitato l’ingresso del trentaduenne nell’abitazione per poi filmare le aggressioni subite dalla madre mentre era nel sonno. Le dinamiche dell’aggressione e l’identificazione dei responsabili. Il quadro criminale delineato dalle indagini descrive una situazione di estrema vulnerabilità sfruttata con spietatezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, filmati di stupri sulla madre disabile: arrestata la figlia Notizie correlate Leggi anche: Faceva violentare la madre disabile e riprendeva tutto con il cellulare: arrestata a Napoli Leggi anche: Napoli, mamma disabile violentata in casa, la figlia filma la scena: arrestata assieme allo stupratore Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Blog | Ecco i numeri della smorfia legati alla rapina di Napoli; Recensione a Dom, docu-film di M. Battistella; Operazione contro la banda del buco a Napoli: sottosuolo e cunicoli al setaccio; I volti coperti da una calza, il buco nel pavimento e l'intervento dei Gis: cosa si sa della rapina da film a Napoli. Napoli, mamma disabile violentata in casa, la figlia filma la scena: arrestata assieme allo stupratoreLa donna 59enne, disabili fisica e psichica, violentata in casa a Napoli. La figlia 33enne avrebbe consentito l’accesso allo stupratore e filmato la scena. Arrestati e portati in carcere. fanpage.it Orrore a Napoli, fa violentare la madre disabile dal suo compagno e filma le violenze - facebook.com facebook Occhio. Il #Napoli va forte su Mario #Gila. Come già scrissi un mese fa, il difensore centrale spagnolo della Lazio è ritenuto il principale rinforzo per la difesa azzurra dal direttore sportivo Giovanni #Manna, che resterà a Napoli a prescindere dal futuro di Co x.com