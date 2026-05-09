Negli Stati Uniti si parla di Mojtaba Khamenei come figura chiave nelle strategie di Teheran nel conflitto attuale. Si discute del suo ruolo nel dirigere le trattative in modo discreto e delle modalità con cui il governo iraniano potrebbe affrontare i bombardamenti, soprattutto dopo aver perso alcuni vertici di rilievo. La sua posizione sembra influenzare le decisioni e le azioni del paese in questa fase di tensione.

? Domande chiave Chi è il nuovo leader che dirige le trattative nell'ombra?. Come può Teheran resistere ai bombardamenti dopo la perdita dei vertici?. Perché l'intelligence americana fatica a quantificare il potere di Mojtaba?. Quali sono le reali capacità difensive dell'Iran dopo gli attacchi USA?.? In Breve Morte di Ali Khamenei e alti comandanti durante attacco militare iniziale.. Stallo del conflitto bellico registrato da oltre un mese.. Resilienza militare iraniana capace di sostenere blocco USA per mesi.. Amministrazione Trump persegue via diplomatica per risolvere lo scontro.. L’intelligence statunitense ha identificato Mojtaba Khamenei come la figura centrale per le decisioni strategiche di Teheran, mentre il nuovo leader supremo coordina le manovre belliche insieme ai vertici iraniani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA: Mojtaba Khamenei guida le strategie di Teheran nel conflitto

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4 Kelebihan Mojtaba Khamenei Memaksa Amerika Serikat Menyerah dengan Iran

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perché l'Iran ha scelto Mojtaba Khamenei come loro leader considerando la sua condizione/o il fatto che potrebbe essere morto reddit