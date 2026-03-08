I media israeliani | Mojtaba Khamenei è ferito Teheran apre lo stretto di Hormuz | Colpiremo solo le navi di Usa e Israele Nuova Guida suprema in giornata

I media israeliani riferiscono che Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema iraniana, è stato ferito durante un tentativo di assassinio. Nel frattempo, Teheran ha annunciato l’apertura dello stretto di Hormuz e ha dichiarato che colpirà esclusivamente navi statunitensi e israeliane. In giornata è stata annunciata anche la nomina di una nuova Guida Suprema in Iran.

Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase della guerra. Mojtaba Khamenei è sopravvissuto. Lo scrive il sito israeliano 'Ynetnews'. Lo Stretto di Hormuz è aperto: ma stop alle navi di Usa e Israele Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo. Lo scrive il presidente Usa su Truth, annunciando che oggi Teheran sarà colpita “molto duramente”. “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente, è invece il perdente del Medio Oriente e lo sarà per molti decenni, fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente”, aggiunge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

