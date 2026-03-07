I media israeliani | Mojtaba Khamenei è ferito Teheran apre lo stretto di Hormuz | Colpiremo solo le navi di Usa e Israele Nuova Guida suprema entro 24 ore

I media israeliani riportano che Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema iraniana, è rimasto ferito in un tentativo di assassinio avvenuto durante la prima fase del conflitto. Nel frattempo, Teheran annuncia di aver aperto lo stretto di Hormuz e avverte che colpiranno solo le navi di Stati Uniti e Israele. La nuova Guida Suprema iraniana dovrebbe essere annunciata entro 24 ore.

Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, è rimasto ferito in un tentativo di assassinio durante la prima fase della guerra. Mojtaba Khamenei è sopravvissuto. Lo scrive il sito israeliano 'Ynetnews'. Lo Stretto di Hormuz è aperto: ma stop alle navi di Usa e Israele Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo. Lo scrive il presidente Usa su Truth, annunciando che oggi Teheran sarà colpita “molto duramente”. “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente, è invece il perdente del Medio Oriente e lo sarà per molti decenni, fino a quando non si arrenderà o, più probabilmente, crollerà completamente”, aggiunge. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Trump: “Nuovi attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”. Nuova Guida suprema entro 24 oreTrump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo.

