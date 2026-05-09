Urla e sangue in viale Varese | si ferisce alla testa con una bottiglia e danneggia auto in sosta
Nel tardo pomeriggio di oggi, 8 maggio 2026, in viale Varese a Como si sono verificati momenti di tensione. Due pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118 sono intervenuti intorno alle 18 davanti alla chiesa del Crocifisso. Durante l'episodio, alcune persone hanno urlato e si sono verificati danni a un'auto in sosta. Un uomo si è ferito alla testa con una bottiglia durante la vicenda.
Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, 8 maggio 2026, in Como, dove intorno alle 18 sono intervenute due pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118 in viale Varese, davanti alla chiesa del Crocifisso. Secondo quanto emerso, un uomo di 38 anni, cittadino algerino senza fissa.🔗 Leggi su Quicomo.it
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