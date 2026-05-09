In Bosnia, una famiglia riceverà un vitalizio di dieci anni dalla Difesa, mentre si continuano a sollevare domande sulla prescrizione e sui diritti delle vittime. Il Ministero della Difesa ha negato per anni il pagamento di arretrati legati a un caso di esposizione all’uranio. La questione riguarda le modalità con cui vengono gestiti i diritti delle persone coinvolte e le decisioni di pagamento da parte delle autorità.

? Domande chiave Come può la prescrizione bloccare i diritti di una vittima?. Perché il Ministero della Difesa ha negato gli arretrati per anni?. Chi ha vinto la battaglia legale contro l'Avvocatura dello Stato?. Quali conseguenze avrà questa sentenza per le altre famiglie dei militari?.? In Breve L'avvocato Maria Rosa Marfia ha difeso le familiari contro l'Avvocatura di Stato.. La domanda presentata il 27 aprile 2023 ha interrotto la prescrizione decennale.. Il vitalizio mensile corrisposto dal luglio 2023 ammonta a circa 1.500 euro.. La sentenza impone il pagamento degli interessi legali dalla costituzione in mora.. La Corte d’Appello ha stabilito il 30 aprile che il Ministero della Difesa deve versare dieci anni di vitalizi arretrati a Concetta Schirò e Dalila Soldano, familiari del maresciallo Giuseppe Soldano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uranio in Bosnia: la Difesa pagherà 10 anni di vitalizi alla famiglia

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