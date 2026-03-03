Famiglia nel bosco una casa gratis per 12 anni | chi è il benefattore che pagherà l’affitto fino alla maggiore età dei bimbi

Una famiglia vive da tre mesi in una casa nel bosco, a tre chilometri da Palmoli, chiamata “Casetta di Nonna Gemma”. Un benefattore ha deciso di pagare l’affitto della famiglia per dodici anni, fino alla maggiore età dei bambini. La possibilità di restare nel casale senza costi è ora aperta alla famiglia, che si trova in questa situazione da poco tempo.

Si apre una possibilità per la cosiddetta “ famiglia nel bosco ” di restare nel casale immerso nella campagna a tre chilometri da Palmoli, la “Casetta di Nonna Gemma”, dove Nathan Trevallion vive da ormai tre mesi. La proposta arriva dalla “ Fondazione Pia Miramar “, ente del terzo settore, che in una lettera inviata agli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas si è detta pronta a coprire le spese della struttura fino alla fine dell’anno e, se necessario, fino al raggiungimento della maggiore età dei tre figli. Lo riporta il Centro. La proposta dopo l’appello di Catherine: «Confido nel buon cuore degli italiani». L’annuncio è stato dato da Armando Carusi e dalla figlia Leonora, proprietari del bed and breakfast che Nathan considera ormai la sua casa. 🔗 Leggi su Open.online

Famiglia nel bosco, parla la zia dei bimbi: “In casa famiglia vivono come in carcere”La zia dei tre bimbi che da novembre sono in casa famiglia, Rachael Birmingham, ha affermato che i nipoti sono sempre più agitati.

Tempo di Carnevaletto da tre soldi. Ecco chi sono le reginette. Sfilata gratis per bimbi fino a 12 anniORBETELLO Orbetello si prepara a festeggiare la 55ª edizione del Carnevaletto, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, che inizierà l’animazione...

Contenuti e approfondimenti su Famiglia nel bosco una casa gratis per...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, il padre dei bambini: Accetteremo le regole italiane; Famiglia nel bosco, la psicologa dei genitori rischia una denuncia per incompatibilità; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la casa famiglia chiede il trasferimento di bimbi e mamma.

Famiglia nel bosco, un architetto di Trieste vorrebbe pagare la casa finché i bambini non saranno maggiorenniUn architetto di Trieste si è offerto di pagare l'affitto per 12 anni e la famiglia nel bosco potrebbe avere una casa gratis in Italia ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine chiede di tornare in Australia: Da ignoranti pensare che abbiamo sbagliatoCatherine Birmingham accusa l’Italia per l’allontanamento dei tre figli e sui media australiani inizia a circolare la notizia secondo cui avrebbe chiesto ... fanpage.it

La solidarietà è arrivata prima delle risposte giudiziarie. Per la “famiglia nel bosco” si apre una nuova fase: l’affitto dell’abitazione che oggi ospita Nathan Trevallion sarà coperto da una fondazione fino alla fine dell’anno e, se necessario, fino al compimento de - facebook.com facebook

Le mie più sentite condoglianze alla famiglia della persona che ha perso la vita nel tragico deragliamento del tram a Milano, e i miei più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione a tutte le persone rimaste ferite. x.com