Prof quanto deve essere lungo il riassunto? E la docente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti

A Mestre, il 18 aprile 2026, una docente supplente è stata vista tagliare una ciocca di capelli a due studentesse davanti a tutta la classe, mentre rispondeva a una domanda sulla lunghezza di un riassunto. La scena si è svolta durante una lezione, suscitando sorpresa tra gli altri presenti. Nessuna delle studentesse ha commentato pubblicamente l’accaduto, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.

Mestre (Venezia), 18 aprile 2026 – Quanto deve essere lungo il riassunto? A quella domanda, un chiarimento sulla stesura del testo assegnato come compito, mai le due alunne si sarebbero immaginate quella reazione da parte della professoressa supplente. Che ha preso in mano una forbice, tagliando loro una ciocca di capelli durante la lezione. L’episodio è avvenuto in una classe terza della scuola media ‘Bellini’ di Mestre, in provincia di Venezia. L'insegnante, di mezza età – riferisce il Gazzettino – era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell'anno scolastico. La protesta dei genitori e l’indagine della scuola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Prof, quanto deve essere lungo il riassunto?”. E la docente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tutti Notizie correlate Leggi anche: Mestre, docente taglia una ciocca di capelli a due alunne delle medie: “Volevo farmi comprendere meglio” Leggi anche: Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: «Volevo solo farmi capire» Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Gli studenti si raccontano. Vogliamo insegnanti appassionati che sappiano ascoltare e coinvolgere non solo spiegare la lezione; Brescia, professore di storia e filosofia non vuole andare in pensione: il giudice gli dà ragione; Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire; Prof accoltellata a Trescore, cosa ha deciso il gip per l'aggressore di 13 anni. La prof taglia i capelli a due alunne, classe sotto choc: «Ecco perché l'ho fatto». Genitori in rivolta - facebook.com facebook #Evento | Prosegue la sessione pomeridiana di Politeia con l'intervento del prof. Gianfranco Macrì, Direttore @policomunisa su Gruppi di pressione e amministrazione locale. x.com