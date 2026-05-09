Uomo di onore e di coscienza A 100 anni dal Giuramento dei Campieri | il convegno a Roccapalumba
Il 10 maggio 2026 si svolgerà a Roccapalumba un convegno dedicato al Giuramento dei Campieri, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di questo evento. L’appuntamento, previsto per le dieci del mattino, si terrà in contrada Rocche, vicino alla stazione ferroviaria. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sulla storia e sui valori legati a questa tradizione, coinvolgendo diverse personalità e pubblico locale.
Si terrà domenica 10 maggio 2026 a Roccapalumba, con inizio alle ore 10, in contrada Rocche in via Ficamara (nei pressi della stazione ferroviaria) il convegno dal titolo “Uomo di onore e di coscienza. A 100 anni dal Giuramento dei Campieri”.L’iniziativa intende approfondire, a un secolo di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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