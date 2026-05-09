Uomo dà fuoco alla ’lana’ dei pioppi Ma s’incendia anche la siepe | fugge

Un uomo ha dato fuoco alla corteccia dei pioppi, ma il fuoco si è esteso anche a una siepe vicina, costringendolo a scappare. L'incendio ha causato un principio di incendio che ha richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia. L'episodio si è verificato in un'area di Chianciano, dove le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione.

Ancora allarme a Chianciano. Una Volante della polizia è intervenuta per capire cosa stava accadendo. Ma sono arrivati anche carabinieri e Municipale nello slargo di via Abetone, sopra il campo sportivo. Dove si trova un posteggio frequentatissimo da residenti e automobilisti che, magari, hanno necessità di fare commissioni nella farmacia e negli altri negozi in viale della Libertà. E di solito resta sempre qualche vettura posteggiata. Dunque un nuovo dispiegamento di forze dell’ordine, coadiuvate da una squadra dei vigili del fuoco di Montepulciano, dopo la vicenda conclusasi a lieto fine mercoledì sera grazie all’intervento del commissariato di Chiusi: gli agenti hanno salvato la vita ad un uomo che minacciava gesti estremi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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