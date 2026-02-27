L’elicottero dei vigili del fuoco è stato utilizzato per trasportare Mogol, scatenando un acceso dibattito. Il ministro dell’interno ha definito Mogol un monumento nazionale e ha archiviato la questione, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti in Parlamento. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti e alimentato discussioni sulla gestione delle operazioni di soccorso e trasporto.

È scontro sul volo da 40mila euro concesso a Mogol e consorte da Sanremo a Roma. Le opposizioni vanno all'attacco. “Mogol è un monumento nazionale. Il resto sono le solite polemiche strumentali”. Così ieri il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, ha tentato di stemperare le polemiche divampate dopo la scoperta del trasferimento del paroliere e della consorte, da Sanremo a Roma, a bordo di un elicottero dell’elisoccorso dei Vigili del Fuoco. Un impegno “istituzionale” quello nella Capitale, visto che Mogol–Giulio Rapetti dopo la partecipazione al Festival di giovedì, doveva presenziare ieri alla festa per l’87° anniversario dell’istituzione dei vigili del Fuoco, in qualità di autore anche dell’inno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’elicottero dei vigili del fuoco per Mogol, incendia la polemica. Piantedosi archivia il caso: “È un monumento”. Ma le opposizioni: “Chiarisca in parlamento”

Mogol da Sanremo a Roma con un elisoccorso dei Vigili del fuoco, è polemica. Ma Piantedosi: "Lui è un monumento nazionale"

