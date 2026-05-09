Uno spazio nel centro storico per la creatività

Nel centro storico di Carrara si apre uno spazio dedicato alla creatività giovanile, dando nuova vita alla zona. La struttura è stata riqualificata e destinata a ospitare attività e iniziative artistiche rivolte ai giovani. L'intervento coinvolge anche il coinvolgimento di associazioni locali e istituzioni pubbliche per promuovere l'uso di spazi pubblici dedicati all'arte e alla cultura. La riqualificazione fa parte di un progetto più ampio di recupero del patrimonio urbano.

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Il cuore del centro storico di Carrara torna a pulsare grazie alla creatività giovanile. Prosegue con slancio il progetto ‘ Arte abitata ’, l’iniziativa nata dalla sinergia tra l’amministrazione comunale ed Erp per restituire alla cittadinanza fondi sfitti e trasformarli in avamposti di cultura e socialità. Protagonista di questo nuovo capitolo è il collettivo artistico ‘ Espressione 21 ’, che prenderà possesso dello spazio in via Santa Maria 9. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 maggio, con orario di visita quotidiano dalle 17 alle 20. L’iniziativa nasce come celebrazione della libertà creativa, prendendo ispirazione proprio dall’Articolo 21 della Costituzione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uno spazio nel centro storico per la creatività ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Poiano: Fascino Storico e Vista Panoramica Notizie correlate Rapallo: via le auto, spazio alle moto nel centro storicoLa giunta comunale di Rapinese ha varato un provvedimento che ridisegna la mobilità in convalle, privilegiando le due ruote a scapito dei parcheggi... Leggi anche: Uno “Spazio vivo“ per i giovani fatto di creatività e partecipazione Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Su un muro del centro di Perugia uno spazio dedicato al 'necrologio degli animali'; Il centro per la giustizia riparativa di bergamo; Comunicato Stampa del 30 aprile 2026 - In evidenza; Humanitas Medical Care a Bergamo: da maggio attiva la nuova navetta gratuita dal Garage San Marco. CivicoZero: uno spazio sicuro dove ripartireNel quartiere San Lorenzo, nel cuore di Roma, c’è un luogo pensato per ragazzi e ragazze: è CivicoZero, nato nel 2009 per accogliere minori stranieri non accompagnati e ragazzi e ragazze in grave ... savethechildren.it Centro Civico San Felice: uno spazio restituito alla comunitàNei prossimi giorni il Centro Civico di San Felice e San Savino, all’interno dello stabile della palestra, sarà ufficialmente ... cremonaoggi.it Sta arrivando Policy Aperta: il nuovo spazio di Volt Italia per trasformare idee in proposte concrete! Non è un “dicci la tua” che finisce nel vuoto, ma partecipazione aperta anche senza tessera! Presto online: seguici per scoprire come prendervi parte. x.com Come aumentare lo spazio sul cellulare reddit