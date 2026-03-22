Rapallo | via le auto spazio alle moto nel centro storico

A Rapallo, la giunta comunale ha approvato un nuovo provvedimento che ridisegna la viabilità nel centro storico, favorendo l’uso delle moto e riducendo gli spazi destinati ai parcheggi per le auto. La decisione mira a modificare la mobilità locale, con conseguenze dirette sulla gestione del traffico e sulla disponibilità di parcheggi nel cuore della città.

La giunta comunale di Rapinese ha varato un provvedimento che ridisegna la mobilità in convalle, privilegiando le due ruote a scapito dei parcheggi per auto. La decisione, presa il 22 marzo 2026, prevede la creazione di centinaia di nuovi stalli gratuiti per motocicli e ciclomotori nelle zone del lago e nel centro storico. L’amministrazione intende trasformare parte degli spazi attualmente dedicati alle automobili in aree dedicate ai mezzi più piccoli, con l’obiettivo di migliorare la viabilità urbana e valorizzare i poli attrattori della città. I tecnici dovranno ancora quantificare il numero esatto dei posti disponibili, ma la direzione è chiara: disincentivare l’uso dell’auto privata a vantaggio della mobilità leggera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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