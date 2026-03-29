Riparte con nuovo slancio il Centro Giovani di Santa Margherita. Ieri pomeriggio numerosi giovani si sono riuniti nell’ambito di un’iniziativa volta a promuovere attività di creatività e partecipazione. L’evento ha visto la partecipazione di diversi cittadini, che hanno preso parte a laboratori e momenti di confronto all’interno di uno spazio dedicato alla loro crescita culturale.

Riparte con nuovo slancio il Centro Giovani di Santa Margherita. Ieri pomeriggio in tanti hanno partecipato all’evento di lacio di ‘Spazio Vivo’, un nuovo percorso promosso dall’amministrazione Del Chiaro e dalla Commissione Giovani per riattivare il centro giovani e trasformarlo in uno spazio vivo di incontro, creatività e partecipazione per i ragazzi e le ragazze del territorio. Il percorso Spazio Vivo si articola in varie fasi ed attività. Nella prima fase, quella di ascolto, già in atto, sono coinvolte associazioni, gruppi informali e altri attori locali per raccogliere idee, bisogni e opportunità per le persone giovani del territorio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uno “Spazio vivo“ per i giovani fatto di creatività e partecipazione

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