In un'intervista televisiva, Roberto Savi ha rivelato dettagli riguardanti le minacce ricevute da Capolungo, collegato ai servizi segreti. Savi ha spiegato di aver deciso di parlare in televisione dopo recenti minacce e pressioni. Durante la conversazione, ha fatto riferimento a soggetti direttamente collegati ai servizi segreti, senza fornire nomi specifici. La vicenda riguarda anche altri soggetti coinvolti nel caso Uno Bianca, collegati alle indagini in corso.

?? Cosa scoprirai Perché Roberto Savi ha deciso di parlare proprio ora in TV? Chi sono i soggetti legati ai servizi segreti citati da Savi? Come si collegano le nuove rivelazioni ai 300 milioni spariti? Quali nomi e cognini rivelerà Savi ai magistrati durante l'interrogatorio??? In Breve Alessandro Stefanini e Ludovico Mitilini chiedono interrogatori ai magistrati su Roberto Savi. Mazzanti riferisce presunti contatti tra banda e servizi segreti risalenti al 1988. Le famiglie ricordano la con .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Uno Bianca: Capolungo minaccia Savi dopo le parole in TV

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Chi è Roberto Savi, il caso della Uno Bianca in tv a Belve: Dietro di noi c’erano i serviziLa rivelazione nel programma che andrà in onda stasera. Il capo della banda dei poliziotti killer: Avevamo la copertura investigativa, andavo a Roma a parlare con loro. Capolungo ucciso perché era un ... msn.com

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