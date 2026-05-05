Bologna, 5 maggio 2026 – Roberto Savi parla a “Belve”, il programma tv di Francesca Fagnani, e rivela che dietro la banda della Uno Bianca non c’era solo la targa, come i fratelli killer avevano sempre detto, ma c’erano i servizi segreti. L’intervista, realizzata nel carcere di Bollate, andrà in onda stasera su Raidue, ma la conduttrice ha diffuso alcune anticipazioni sui social. Fagnani chiede conto a Savi, condannato all'ergastolo, di parole da lui pronunciate in passato: "'Ad un certo punto della storia si sono inseriti dei personaggi che non sono dei delinquenti, i quali ci hanno garantito la copertura della rete investigativa. Lo ha detto lei".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Roberto Savi, il caso della Uno Bianca in tv a Belve: “Dietro di noi c’erano i servizi”

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