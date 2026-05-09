Università in centinaia all’open day | Ci prendiamo cura degli studenti

Si è conclusa con una grande partecipazione l’edizione 2026 dell’Open Day dell’Università degli Studi di Perugia. Centinaia di persone si sono recate in campus per visitare le strutture, incontrare docenti e scoprire le offerte formative. L’evento, dedicato agli studenti interessati a iscriversi, ha visto la presenza di numerosi giovani e famiglie, che hanno potuto raccogliere informazioni sui corsi di laurea e sui servizi dedicati agli studenti.

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