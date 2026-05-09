Università in centinaia all’open day | Ci prendiamo cura degli studenti
Si è conclusa con una grande partecipazione l’edizione 2026 dell’Open Day dell’Università degli Studi di Perugia. Centinaia di persone si sono recate in campus per visitare le strutture, incontrare docenti e scoprire le offerte formative. L’evento, dedicato agli studenti interessati a iscriversi, ha visto la presenza di numerosi giovani e famiglie, che hanno potuto raccogliere informazioni sui corsi di laurea e sui servizi dedicati agli studenti.
Si è conclusa con un’ampia partecipazione l’edizione 2026 dell’ Open Day dell’ Università degli Studi di Perugia. Ieri, infatti, il Barton Park è stato trasformato in un grande spazio dedicato all’ orientamento, accogliendo centinaia di visitatori e visitatrici interessati a scoprire l’offerta formativa e i servizi dell’Ateneo. L’evento ha rappresentato un momento fondamentale di orientamento e aggregazione, offrendo agli studenti umbri e tanti arrivati da fuori regione una panoramica completa dei pilastri della vita universitaria. Presente anche A.Di.S.U. Umbria, per informazioni su borse di studio e soluzioni abitative. Parallelamente, il...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Hpv, torna l'Open day dell'università: vaccinazioni e informazioni per gli studentiDopo il positivo riscontro registrato il 4 marzo, torna all’università l’Open day dedicato alla prevenzione del papilloma virus umano (Hpv).
Università, open day al Polo di Agrigento: ecco i corsi e le novità per gli studentiUna giornata interamente dedicata all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa.
Contenuti di approfondimento
Argomenti più discussi: Università, in centinaia all’open day: Ci prendiamo cura degli studenti; Il Premio Gianni Rodari celebra la pace: centinaia di piccoli studenti protagonisti all’Università dell’Insubria; UniPg, Open Day da record al Barton Park: centinaia di studenti tra giochi, orientamento e sogni di futuro; SUCCESSO DELLO SCIOPERO: CENTINAIA DI STUDENTI E DOCENTI UNITI CONTRO LA DISTRUZIONE PUBBLICA!.
Università, in centinaia all’open day: Ci prendiamo cura degli studentiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it
Gli studenti delle 63 università partecipanti potranno collaborare con ambasciate, consolati, istituti di cultura, rappresentanze diplomatiche e delegazioni . Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 180 in Europa, 91 in Ame facebook
Inaugurata nell'Archivio storico dell'Università di Siena la mostra dedicata a “L’Europeo Dürer” nell'ambito della Festa dell'Europa shorturl.at/syyeq x.com