Hpv torna l' Open day dell' università | vaccinazioni e informazioni per gli studenti

L’università organizza di nuovo l’Open day dedicato alla prevenzione dell’HPV, con l’obiettivo di offrire vaccinazioni e informazioni agli studenti. L’evento segue l’edizione del 4 marzo, che aveva riscosso un riscontro positivo. Durante la giornata, saranno disponibili servizi di vaccinazione e materiale informativo per sensibilizzare sui rischi legati al papilloma virus umano. L’iniziativa si svolge presso le strutture universitarie, senza altri dettagli riguardanti le modalità di accesso.

Dopo il positivo riscontro registrato il 4 marzo, torna all’università l’Open day dedicato alla prevenzione del papilloma virus umano (Hpv). Il Dipartimento di prevenzione dell’Asp, in collaborazione con l'Ersu, organizza mercoledì 6 maggio una nuova giornata di informazione e vaccinazione nei.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Giornata per la lotta contro l’Hpv. Domani open day di vaccinazioni Università, open day al Polo di Agrigento: ecco i corsi e le novità per gli studentiUna giornata interamente dedicata all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Salute donna, in ospedale open week dedicato alla prevenzione; Salute della donna, al via l'(H)Open Week nelle strutture ferraresi; Vaccini gratis e senza prenotazione: l’ASL TO4 scende in campo con gli Open Day; Trapani, al Sant’Antonio Abate l’Open Week sulla salute della donna. Giornata per la lotta contro l’Hpv. Domani open day di vaccinazioniTorna il 4 marzo la Giornata internazionale per la lotta contro l’Hpv. In Emilia-Romagna previsti open day e vaccinazioni gratuite per ragazze e ragazzi per promuovere ancora di più la prevenzione ... ilrestodelcarlino.it Il primo Paese a introdurre l’immunizzazione contro l’Hpv è il più vicino all’eliminazione del cancro della cervice facebook