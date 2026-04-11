Università open day al Polo di Agrigento | ecco i corsi e le novità per gli studenti

Lunedì 13 aprile, a partire dalle 9,30, il Polo territoriale universitario di Agrigento organizza un open day dedicato agli studenti delle scuole del territorio. L'iniziativa è promossa dall’Università degli studi di Palermo e si propone di offrire informazioni sui corsi disponibili e sulle novità in programma. Durante la giornata, gli studenti potranno visitare le strutture e incontrare i rappresentanti dell’ateneo per approfondire l’offerta formativa.

Una giornata interamente dedicata all’orientamento e alla scoperta dell’offerta formativa. Lunedì 13 aprile, dalle 9,30, il Polo territoriale universitario di Agrigento apre le porte agli studenti e alle scuole del territorio per l’open day organizzato dall’Università degli studi di Palermo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Open Day UniMe 2026: incontri con i futuri studenti al Polo AnnunziataNelle moderne strutture dei Dipartimenti di Civiltà Antiche e Moderne e di Scienze Veterinarie, dalle ore 9. Università di Firenze, oltre novemila studenti al Campus Morgagni per l’Open DayFirenze, 6 febbraio 2026 – Al via la seconda giornata di Open day al Polo didattico Morgagni.