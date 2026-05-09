United Rugby Championship i Bulls battono senza problemi le Zebre Parma

Nel match di United Rugby Championship, i Bulls hanno vinto facilmente contro le Zebre Parma. La partita si è giocata in Sudafrica e si è conclusa con una sconfitta pesante per le Zebre Parma. La squadra italiana ha subito un risultato negativo in trasferta, senza riuscire a rientrare nella partita. La gara si è svolta senza ulteriori variazioni rispetto ai risultati finali.

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Si apre con una pesante sconfitta sul campo dei Bulls la trasferta sudafricana delle Zebre Parma nell’United Rugby Championship. A Pretoria i sudafricani dominano soprattutto sul piano fisico e nella qualità delle giocate offensive, imponendosi con un netto 54-19 al termine di una sfida quasi sempre controllata dai padroni di casa. Le Zebre, però, hanno avuto il merito di non arrendersi mai, trovando tre mete e provando a restare aggrappate al match con alcune fiammate offensive di buona qualità, contro una delle squadre più in forma del torneo. Partenza durissima per le Zebre Parma a Pretoria. Dopo appena due minuti i Bulls sfondano subito la linea difensiva ospite con Canan Moodie, che apre il varco per la corsa solitaria di Willie le Roux: l’estremo sudafricano schiaccia e poi converte per il 7-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship, i Bulls battono senza problemi le Zebre Parma ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: United Rugby Championship: le Zebre Parma ripartono da sette conferme United Rugby Championship: a Llanelli le Zebre Parma crollano contro gli ScarletsBasta il primo tempo agli Scarlets per chiudere il discorso contro le Zebre Parma nella sfida che valeva per la tredicesima giornata dell’United... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: United Rugby Championship: Benetton e Zebre, inizia il tour finale in Sudafrica; URC: si torna a parlare nuovamente di una squadra inglese nel torneo; URC: le formazioni annunciate di Benetton e Zebre Parma; United Rugby Championship: le Zebre Parma ripartono da sette conferme. United Rugby Championship, i Bulls battono senza problemi le Zebre ParmaSi apre con una pesante sconfitta sul campo dei Bulls la trasferta sudafricana delle Zebre Parma nell’United Rugby Championship. A Pretoria i sudafricani ... oasport.it United Rugby Championship: Benetton e Zebre, inizia il tour finale in SudafricaUn doppio turno in Sudafrica per chiudere una stagione da dimenticare - almeno in chiave URC. Benetton Treviso e Zebre Parma partono questo fine settimana ... oasport.it Match Thread: Zebre Parma vs Dragons - United Rugby Championship reddit