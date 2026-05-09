United Rugby Championship Benetton non pervenuta sul campo degli Sharks

Nel penultimo turno della regular season dell'United Rugby Championship, il Benetton Treviso ha subito una pesante sconfitta sul campo degli Sharks. La squadra non è riuscita a esprimersi al meglio e ha perso con un ampio margine. La partita si è conclusa con il risultato negativo per i trevigiani, lasciando poche speranze di miglioramento in vista delle ultime giornate.

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Brutta sconfitta per il Benetton Treviso nel penultimo turno della regular season di United Rugby Championship. Sul campo degli Sharks, i biancoverdi cedono nettamente per 41-7 al termine di una sfida indirizzata già nel primo tempo dalla superiorità fisica e dall’efficacia offensiva dei sudafricani. A pesare in maniera decisiva sull’andamento del match anche l’espulsione di Jacob Umaga poco prima dell’intervallo, che lascia Treviso in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Gli Sharks ne approfittano per allungare senza difficoltà, mentre il Benetton riesce soltanto nel finale a trovare la meta della bandiera con Cristiano Tizzano. Avvio...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship, Benetton non pervenuta sul campo degli Sharks ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rugby internazionale su Sky e NOW: Benetton e Zebre in campo nello United Rugby ChampionshipFine settimana di grande rugby su Sky Sport Arena: Warriors-Benetton e Zebre-Ulster per lo United Rugby Championship, mentre il Top 14 propone Stade... United Rugby Championship: tornano in campo Benetton e ZebreArchiviato il Sei Nazioni 2026, torna protagonista lo United Rugby Championship con la tredicesima giornata, snodo cruciale della stagione regolare. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: United Rugby Championship: Benetton e Zebre, inizia il tour finale in Sudafrica; Benetton, l’infermeria si allarga ancora: anche Negri rischia di restare ai box; URC: le formazioni annunciate di Benetton e Zebre Parma; URC: la formazione degli Sharks che riceve il Benetton. United Rugby Championship, Benetton non pervenuta sul campo degli SharksBrutta sconfitta per il Benetton Treviso nel penultimo turno della regular season di United Rugby Championship. Sul campo degli Sharks, i biancoverdi cedono nettamente per 41-7 al termine di una sfida ... oasport.it United Rugby Championship: Benetton e Zebre su Mediaset il 5 e 6 marzoSabato 5 e domenica 6 marzo, in esclusiva sul canale 20 torna lo «United Rugby Championship», il nuovo torneo di rugby internazionale che ogni settimana porta in campo i migliori atleti di Italia, ... sportmediaset.mediaset.it Match Thread: Sharks vs Benetton Rugby - United Rugby Championship reddit