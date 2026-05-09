Unirai Figec | Linguaggio degradante piena solidarietà a Giorgino

Il sindacato dei giornalisti Rai ha espresso piena solidarietà a un collega coinvolto in un confronto pubblico con un articolo criticato sul programma “XXI Secolo”. La denuncia riguarda un linguaggio considerato degradante e un clima che il sindacato definisce intimidatorio. La discussione si è scatenata dopo un intervento critico scritto dall’Unirai Figec, che ha suscitato reazioni e tensioni tra le parti coinvolte.

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Scontro dopo un articolo critico sul programma “XXI Secolo”. Il sindacato dei giornalisti Rai denuncia un attacco personale e parla di clima intimidatorio Si accende il dibattito dopo l’articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano nei confronti di Francesco Giorgino. Ad intervenire con una nota ufficiale è Unirai Figec, sindacato dei giornalisti Rai, che “stigmatizza con fermezza l’attacco personale” rivolto al giornalista, definendo il linguaggio utilizzato “degradante” e oltre i limiti del diritto di critica. Al centro della polemica c’è un articolo che prende di mira il programma “XXI Secolo”, in onda in seconda serata su Rai 1, definendolo con espressioni fortemente critiche e allusive nei confronti del conduttore.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Unirai Figec: “Linguaggio degradante, piena solidarietà a Giorgino” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Unirai-Figec: Antonella Gurrieri nuova tesoriera eletta all'unanimitàRedattrice della Tgr Sicilia, tra i fondatori di Unirai liberi giornalisti Rai e già fiduciaria della redazione di Catania, Antonella Gurrieri... Leggi anche: Unirai-Figec: “Sciopero riuscito, l’unione fa la forza” Tutti gli aggiornamenti Oggi scioperano i giornalisti, Unirai: Il contratto è garanzia di libertàOggi le giornaliste e i giornalisti del sindacato Unirai-Figec si astengono dal lavoro per sostenere l'urgenza della negoziazione del contratto nazionale e dell’integrativo Rai, fermi da oltre un ... rainews.it Unirai: Non c’è libertà senza un contratto forte, per questo oggi scioperiamoIl contratto giornalistico si fonda su due principi costituzionali: la giusta retribuzione e la libertà di stampa. Le giornaliste e i giornalisti di Unirai-Figec esprimono preoccupazione per il ... rainews.it