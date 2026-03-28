Unirai-Figec | Sciopero riuscito l’unione fa la forza

Il sindacato dei giornalisti Rai Unirai-Figec ha annunciato che lo sciopero di un giorno dell’informazione Rai si è concluso con successo. Ringrazia i colleghi che hanno partecipato, sottolineando l’unità nel manifestare per un contratto che comprenda aspetti normativi e clausole economiche. La mobilitazione ha coinvolto tutti i reparti dell’emittente pubblica, interrompendo le attività giornalistiche per 24 ore.

ROMA – “L’informazione Rai si è fermata per un giorno. Il sindacato dei giornalisti Rai Unirai-Figec ringrazia tutti i colleghi che hanno manifestato compatti per un contratto forte: sia nella indiscutibile parte normativa che sulle clausole economiche. Un segnale importante di adesione anche alla richiesta avanzata da Unirai di rinnovare l’Integrativo Rai, scaduto, come il contratto, da più di dieci anni”. Così in una nota Sara Verta, nuova segretaria dell’Unirai. “Un’astensione che, dopo il percorso di stabilizzazione dei 127 colleghi destinati alla Tgr, deve impegnare la Rai a una nuova selezione esterna e a salvaguardare le aspettative di fatto e di diritto dei lavoratori precari e collaboratori occasionali rimasti fuori dall’iniziativa relativa all’accordo del 5 giugno 2025. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Unirai-Figec: “Sciopero riuscito, l’unione fa la forza” Articoli correlati Unirai-Figec: Antonella Gurrieri nuova tesoriera eletta all'unanimitàRedattrice della Tgr Sicilia, tra i fondatori di Unirai liberi giornalisti Rai e già fiduciaria della redazione di Catania, Antonella Gurrieri... Terre Cevico al Vinitaly. L’unione fa la forzadi Giovanna Romeo Con oltre sessant’anni di storia alle spalle e un bilancio che certifica una solidità di ferro, Terre Cevico si conferma uno dei...