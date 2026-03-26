Unirai-Figec | Antonella Gurrieri nuova tesoriera eletta all' unanimità

Unirai-Figec ha annunciato l’elezione di Antonella Gurrieri come nuova tesoriera del Direttivo. La nomina è avvenuta all’unanimità da parte dei membri del consiglio. Si tratta di un cambio ai vertici dell’associazione, con Gurrieri che succede a una posizione di responsabilità all’interno dell’organizzazione. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità di elezione.

Redattrice della Tgr Sicilia, tra i fondatori di Unirai liberi giornalisti Rai e già fiduciaria della redazione di Catania, Antonella Gurrieri succede nell’incarico alla segretaria Sara Verta Un’altra donna subentra ai vertici del Direttivo Unirai: con l’incarico di tesoriere è stata eletta a maggioranza Antonella Gurrieri. Redattrice della Tgr Sicilia, tra i fondatori di Unirai liberi giornalisti Rai e già fiduciaria della redazione di Catania, Antonella Gurrieri succede nell’incarico alla segretaria Sara Verta, oggi prima donna a guidare un sindacato di giornalisti Rai. Una scelta quella del direttivo che rafforza la vocazione di Unirai alla parità di genere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Unirai-Figec: Antonella Gurrieri nuova tesoriera eletta all'unanimità Articoli correlati Un’altra donna ai vertici del Direttivo Unirai: Antonella Gurrieri (Tgr Sicilia) eletta tesorieraUn’altra donna subentra ai vertici del Direttivo Unirai: con l’incarico di tesoriere è stata eletta a maggioranza Antonella Gurrieri . Sandra Gasbarri eletta all'unanimità nuova presidente del comitato territoriale Arci ViterboLa 43enne è stata per lungo tempo cooperante internazionale allo sviluppo in Africa, soprattutto in Tanzania, con diverse Ong Cambio alla guida di... Una raccolta di contenuti su Unirai Figec Antonella Gurrieri nuova... Un’altra donna ai vertici del Direttivo Unirai: Antonella Gurrieri (Tgr Sicilia) eletta tesorieraUn’altra donna subentra ai vertici del Direttivo Unirai: con l’incarico di tesoriere è stata eletta a maggioranza Antonella Gurrieri . Redattrice della ... gazzettadelsud.it Rai-Unirai, accordo per abbattere il precariato: previste 127 assunzioni giornalisticheIl sindacato Unirai Figec Cisal ha firmato l’accordo con la Rai per l’avvio di una selezione interna di giornalisti da destinare alle redazioni regionali e ai programmi. L’accordo prevede 120 ... affaritaliani.it