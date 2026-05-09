Union Brescia travolgente | manita alla Tritium Crespi cala il tris

L'Union Brescia si impone con un punteggio di 5-0 contro la Tritium, con Crespi che segna tre reti. La squadra si sta preparando per un impegno decisivo, mantenendo alta la condizione fisica e la concentrazione. La partita si è svolta senza particolari complicazioni, con i padroni di casa che hanno controllato l’incontro dall’inizio alla fine. La vittoria rafforza la posizione della squadra in vista delle prossime gare ufficiali.

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