Union Brescia travolgente | manita alla Tritium Crespi cala il tris
L'Union Brescia si impone con un punteggio di 5-0 contro la Tritium, con Crespi che segna tre reti. La squadra si sta preparando per un impegno decisivo, mantenendo alta la condizione fisica e la concentrazione. La partita si è svolta senza particolari complicazioni, con i padroni di casa che hanno controllato l’incontro dall’inizio alla fine. La vittoria rafforza la posizione della squadra in vista delle prossime gare ufficiali.
L’Union Brescia continua a mettere minuti e fiducia nelle gambe in vista dell’appuntamento più importante della stagione.Nell’allenamento congiunto disputato contro la Tritium, la formazione di mister Corini si è imposta con un netto 5-0, mostrando brillantezza soprattutto nella ripresa grazie.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
UNION BRESCIA x A2A: meet & greet con Balestrero, Crespi e Cazzadori
Notizie correlate
Union Brescia, Crespi decide il match: volano i playoff!? Cosa sapere L'Union Brescia batte l'Inter Under 23 con il gol di Crespi e chiude seconda.
Inter U23 Union Brescia, la rete di Crespi condanna i nerazzurri e spegne il sogno playoffdi Lorenzo VezzaroInter U23 Union Brescia, la squadra di Vecchi cade in casa all’ultima giornata e fallisce l’aggancio agli spareggi L’ultima...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Serie C - Playoff: l'Union Brescia scalda i motori in vista del rush finale. Sabato amichevole derby con l'Ospitaletto; Serie C, comunicato ufficiale dell'Union Brescia. Avanti con responsabilità e trasparenza, il nostro è un progetto serio e legato al territorio.
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0: le reti di Marras e MercatiDiretta Union Brescia-Dolomiti Bellunesi di domenica 19 aprile 2026: prodezza di Marras e gol di Mercati decidono il match ... calciomagazine.net
Inter U23-Union Brescia 0-1: decide una rete di CrespiDiretta Inter U23-Union Brescia di sabato 25 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net
Quando la rivalità si stempera nel dolore, l'amicizia continua nel ricordo. Ciao Evaristo, solo tu potevi. #EvaristoBeccalossi @Inter @acmilan @unionbrescia x.com
Ancora un turno playoff prima di vedere in campo l'Union Brescia Solo ilo 14 maggio si saprà il nome dell'avversario nella doppia sfida del 17 e 20 maggio Nel frattempo Corini lavora sulla testa dei giocatori #unionbrescia #bresciacalcio #brescia #playoff #ser facebook
Addio a Evaristo Beccalossi, ex campione di Brescia e Inter reddit