UNICEF al Tulipani di Seta Nera | focus sulla violenza sui minori

Da puntomagazine.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'apertura del Festival Tulipani di Seta Nera a Roma, UNICEF Italia ha preso parte all'evento per evidenziare il problema della violenza sui minori. Durante la manifestazione, sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati organizzati incontri dedicati alla tutela dei bambini e degli adolescenti. La partecipazione dell'organizzazione mira a portare l’attenzione pubblica su questa tematica e a promuovere azioni concrete per contrastarla.

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UNICEF Italia protagonista al Festival Tulipani di Seta Nera a Roma per sensibilizzare sulla violenza contro bambini e adolescenti. Cinema, testimonianze e impegno sociale per parlare di violenza contro i bambini. UNICEF Italia ha partecipato oggi, 8 maggio 2026, al Festival Sociale Tulipani di Seta Nera, con un doppio appuntamento ospitato al The Space Cinema Moderno di piazza della Repubblica a Roma, all’interno dello spazio dedicato “Sorriso per l’Infanzia”. La proiezione di “House of Terror” e il dibattito. Il primo momento della giornata ha visto la proiezione del cortometraggio “House of Terror”, realizzato da Think Cattleya e Saatchi & Saatchi per UNICEF, con la regia di Francesco Calabrese e la partecipazione straordinaria di Dario Argento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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