UNICEF al Tulipani di Seta Nera | focus sulla violenza sui minori

All'apertura del Festival Tulipani di Seta Nera a Roma, UNICEF Italia ha preso parte all'evento per evidenziare il problema della violenza sui minori. Durante la manifestazione, sono stati distribuiti materiali informativi e sono stati organizzati incontri dedicati alla tutela dei bambini e degli adolescenti. La partecipazione dell'organizzazione mira a portare l’attenzione pubblica su questa tematica e a promuovere azioni concrete per contrastarla.

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UNICEF Italia protagonista al Festival Tulipani di Seta Nera a Roma per sensibilizzare sulla violenza contro bambini e adolescenti. Cinema, testimonianze e impegno sociale per parlare di violenza contro i bambini. UNICEF Italia ha partecipato oggi, 8 maggio 2026, al Festival Sociale Tulipani di Seta Nera, con un doppio appuntamento ospitato al The Space Cinema Moderno di piazza della Repubblica a Roma, all’interno dello spazio dedicato “Sorriso per l’Infanzia”. La proiezione di “House of Terror” e il dibattito. Il primo momento della giornata ha visto la proiezione del cortometraggio “House of Terror”, realizzato da Think Cattleya e Saatchi & Saatchi per UNICEF, con la regia di Francesco Calabrese e la partecipazione straordinaria di Dario Argento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF al Tulipani di Seta Nera: focus sulla violenza sui minori ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Giulio Regeni al Festival Tulipani di Seta NeraCosa: Proiezione fuori concorso del documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo e consegna di un riconoscimento alla squadra di produzione. Tulipani di Seta Nera: cinema sociale a RomaCosa: La 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, con oltre settanta opere tra concorso e fuori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: UNICEF * : AL FESTIVAL TULIPANI DI SETA NERA IL FOCUS SULLA VIOLENZA CONTRO I MINORI, PREMIATO IL CORTO THE VICTIM ZERO; Festival Internazionale del Cinema Sociale: domani al via la 19^ edizione di TULIPANI di SETA NERA; Tulipani di Seta Nera 2026 A Giulio Scarpati il Premio alla Carriera; A Roma il Festival ‘Tulipani di Seta Nera’ celebra il documentario su Giulio Regeni: memoria, verità e impegno civile. Festival Tulipani di Seta Nera 2026, al via a Roma la XIX edizione: i premi e i film della giornata d’aperturaAl The Space Moderno di Roma è partita la XIX edizione del Festival Tulipani di Seta Nera. Tutti i premi del 7 maggio: Cabu Cabu 011, La fibra sensibile e altri. lifestyleblog.it Tulipani di Seta Nera, a Giulio Scarpati il premio alla carrieraSarà Giulio Scarpati, uno dei volti più amati dal pubblico italiano, a ricevere il Premio alla Carriera nell'ambito del Gran Galà del Sociale del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale ... ansa.it La 19esima edizione del Festival Tulipani di Seta Nera ift.tt/yYhKvsg x.com