A Roma si svolge la 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, che presenta più di settanta film tra sezioni competitive e non competitive. La rassegna si concentra su temi sociali e coinvolge diverse produzioni provenienti da vari paesi. La manifestazione si tiene in diverse location della città e durerà diversi giorni.

Cosa: La 19ª edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, con oltre settanta opere tra concorso e fuori concorso.. Dove e Quando: Presso il The Space Cinema Moderno di Roma, da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026.. Perché: Per immergersi in storie intense e necessarie, esplorando tematiche di stringente attualità come l’inclusione, la legalità e la sostenibilità attraverso il potente linguaggio universale del cinema.. Il cinema, sin dai suoi albori, ha sempre dimostrato una vocazione straordinaria: quella di farsi cassa di risonanza delle istanze umane, riflettendo non soltanto la bellezza del mondo, ma anche e soprattutto le sue innumerevoli contraddizioni.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tulipani di Seta Nera: cinema sociale a Roma

Rai News 24 Tulipani di Seta Nera XIX Ed. Presentazione piattaforma Cinema Sociale e Sostenibile

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