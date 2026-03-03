Laurea Honoris Causa a Pierfrancesco Favino | l’Uni Fg avvia l’iter

Il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ha deciso di proporre il conferimento della Laurea Honoris Causa in Filologia, Letterature e Storia all’attore Pierfrancesco Favino. La delibera è stata approvata all’unanimità durante una seduta straordinaria tenutasi martedì 3 marzo, coinvolgendo i dipartimenti di Lettere, Beni Culturali e Scienze della Formazione. L’iter per il riconoscimento è ora avviato.

Martedì 3 marzo il dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, ha deliberato all'unanimità, in seduta straordinaria, di proporre il conferimento della Laurea Honoris Causa in Filologia, Letterature e Storia all'attore Pierfrancesco Favino.