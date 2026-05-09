Ungheria torna la bandiera Ue sulla facciata del Parlamento | era stata rimossa nel 2014

Il 10 maggio, sulla facciata del Parlamento ungherese è tornata ad essere issata la bandiera dell’Unione Europea, dopo che questa era stata rimossa nel 2014. La bandiera non era più visibile in quella posizione dall’insediamento del nuovo primo ministro, avvenuto nello stesso anno. Oggi, per la prima volta da allora, l’UE è nuovamente esposta pubblicamente sulla facciata dell’edificio.

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