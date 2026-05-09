Ungheria torna la bandiera Ue sulla facciata del Parlamento | era stata rimossa nel 2014
Il 10 maggio, sulla facciata del Parlamento ungherese è tornata ad essere issata la bandiera dell’Unione Europea, dopo che questa era stata rimossa nel 2014. La bandiera non era più visibile in quella posizione dall’insediamento del nuovo primo ministro, avvenuto nello stesso anno. Oggi, per la prima volta da allora, l’UE è nuovamente esposta pubblicamente sulla facciata dell’edificio.
Oggi, sabato 10 maggio, la bandiera dell’Ue è stata issata sulla facciata del Parlamento dell’ Ungheria per la prima volta da quando il governo di Viktor Orbán l’aveva rimossa nel 2014 in occasione dell’insediamento del nuovo premier Péter Magyar. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Bari a fianco dell'Ucraina nel quarto anniversario dall'invasione: bandiera sulla facciata del ComuneIl sindaco Vito Leccese ha deposto dei fiori dei colori della bandiera ucraina ai piedi della statua di San Nicola nella piazza della Basilica...
Leggi anche: Università del Crocese chiusa, Episcopo smentisce se stessa: nel 2014 era stata lei a salvarla
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: IL MIGLIOR AVVIO DI SEMPRE: tripletta per Bulega al Balaton Park che vince Gara 2 davanti a Lecuona; L’Ungheria e la UE: Magyar torna a Bruxelles ma non si presenta disarmato; SBK | Round Ungheria 2026, SP Race: Bulega regola Lecuona, incidente al via tra Locatelli e Oliveira.
Ungheria, torna la bandiera Ue sulla facciata del Parlamento: era stata rimossa nel 2014Oggi, sabato 10 maggio, la bandiera dell'Ue è stata issata sulla facciata del Parlamento dell'Ungheria per la prima volta da quando il governo di Viktor Orbán ... lapresse.it
Ungheria: torna bandiera Ue su facciata Parlamento, era stata rimossa in 2014(LaPresse/AP) - Oggi, sabato 10 maggio, la bandiera dell'Ue è stata issata sulla facciata del Parlamento dell'Ungheria per la prima volta da ... stream24.ilsole24ore.com
Péter Magyar ha giurato come nuovo primo ministro dell’Ungheria x.com
Yuki Kunii, sostituito del titolare inglese in Ungheria, correrà con la CBR ufficiale anche in Repubblica Ceca facebook
Quali sono le migliori università di medicina in Italia (private o pubbliche va bene) Come si confrontano con università come l'Università Semmelweis in Ungheria e l'Università Carlo in Repubblica Ceca reddit