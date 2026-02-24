Bari a fianco dell' Ucraina nel quarto anniversario dall' invasione | bandiera sulla facciata del Comune

Bari ha esposto la bandiera ucraina sulla facciata del Comune per celebrare il quarto anniversario dell'invasione russa. La decisione nasce dalla volontà di mostrare sostegno e solidarietà ai cittadini ucraini che vivono nella città. Il gesto è stato accompagnato da un messaggio pubblico di vicinanza. La scelta di affiggere il simbolo si inserisce in un'iniziativa più ampia di impegno civile. La bandiera è visibile da questa mattina e resterà esposta per alcuni giorni.

Il sindaco Vito Leccese ha deposto dei fiori dei colori della bandiera ucraina ai piedi della statua di San Nicola nella piazza della Basilica dedicata al santo patrono La città di Bari ha voluto manifestare un messaggio di vicinanza e solidarietà al popolo dell'Ucraina nel giorno del quarto anniversario dell'invasione russa del Paese. La bandiera nazionale giallo-azzurra è stata esposta sulla facciata di Palazzo della Città in segno di sostegno alla popolazione stremata dalla guerra. Il sindaco Vito Leccese ha deposto dei fiori dei colori della bandiera ucraina ai piedi della statua di San Nicola nella piazza della Basilica dedicata al santo patrono: “Nel quarto anniversario dell'invasione dell’Ucraina torniamo a chiedere con urgenza la soluzione di un conflitto che ha già causato centinaia di migliaia di vittime innocenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

