L’uomo che sapeva troppo e ha fermato Viktor Orbán | ecco chi è il nuovo premier dell’Ungheria Péter Magyar
Nel febbraio del 2020, mentre il primo ministro ungherese si apprestava a tenere il suo discorso annuale, un’impiegata del ministero della Giustizia ricevette una telefonata insolita da parte di una persona poco nota al pubblico, Péter Magyar. Poco dopo, questa figura avrebbe assunto un ruolo di rilievo nel panorama politico del paese, arrivando a diventare il nuovo premier ungherese. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui cambiamenti in corso nel governo locale.
Quando, nel febbraio del 2020, Viktor Orbán si preparava per il suo tradizionale discorso annuale alla nazione, un’impiegata del ministero della Giustizia di Budapest ricevette un’insolita telefonata da una figura ancora poco conosciuta al grande pubblico, Péter Magyar. Il marito dell’allora ministra Judit Varga voleva sapere se, durante il discorso dell’allora premier nella capitale, avrebbe potuto sedere in prima fila insieme alla moglie, nonostante per questi eventi il protocollo preveda la sola partecipazione di politici di alto livello, senza i rispettivi coniugi. All’impiegata la richiesta risultò quantomeno irrituale ma l’uomo era pur...🔗 Leggi su Tpi.it
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