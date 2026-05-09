Un’anteprima d’estate in città da Cornaro i gioielli di Capri

Una giornata speciale si svolge nella gioielleria cittadina, dove si può vivere un’atmosfera ispirata a Capri. L’evento permette ai visitatori di immergersi nei colori e nelle atmosfere tipiche dell’isola, creando un collegamento tra la città e la celebre destinazione. Durante l’intera giornata, si respira un’aria di allegria e di sogno, offrendo un’occasione di evasione e di immaginazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui