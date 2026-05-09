Un’anteprima d’estate in città da Cornaro i gioielli di Capri
Una giornata speciale si svolge nella gioielleria cittadina, dove si può vivere un’atmosfera ispirata a Capri. L’evento permette ai visitatori di immergersi nei colori e nelle atmosfere tipiche dell’isola, creando un collegamento tra la città e la celebre destinazione. Durante l’intera giornata, si respira un’aria di allegria e di sogno, offrendo un’occasione di evasione e di immaginazione.
L’INIZIATIVA. Per tutta la giornata ci si potrà immergere nell’atmosfera caprese, caratterizzata da allegria e colori, per vivere un pezzo dell’isola nella gioielleria cittadina per una parentesi di evasione, immaginazione e sogno. Una giornata di festa nella quale Capri sbarca a Bergamo per un’anticipazione dell’estate. Sabato 9 maggio la gioielleria Cornaro di via Camozzi apre le sue porte per presentare «Tu sei un’isola», la nuova filosofia di Chantecler, la maison di gioielli, caratterizzata dalla campanella portafortuna, nata sull’isola campana più di 80 anni fa. «L’invito è quello di custodire un’identità forte e riconoscibile, senza mai restare fermi – fanno presente Alessandra, Marialuisa e Giovanna Cornaro -.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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