Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di Stabilità con 28 voti favorevoli e 17 contrari. La proposta del centrosinistra di aumentare l’Irpef è stata bocciata, mentre è emerso un nuovo asse tra alcuni membri dell’area Stefanildo. La sessione si è conclusa ieri, lasciando spazio alla discussione del Collegato e di altri provvedimenti.

VENEZIA - Con 28 favorevoli e 17 contrari, ieri il Consiglio regionale ha approvato la legge di Stabilità, per cui oggi la maratona pasquale potrà proseguire con il Collegato e il Bilancio. Ma al di là dell’esito scontato di questa seduta, la prima sessione contabile dell’undicesima legislatura sta offrendo risvolti inaspettati, politicamente ancora tutti da decifrare. In aula l’opposizione attaccava sull’Irpef e la maggioranza taceva sulla qualunque, mentre nei corridoi venivano stretti accordi di collaborazione istituzionale, tanto da far ironicamente aleggiare il fantasma elettorale di “Stefanildo”: saranno ufficialmente presentati, e verosimilmente approvati, un emendamento e un ordine del giorno con la doppia firma del leghista Alberto Stefani (e collega Morena Martini) e del dem Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Irpef, bocciata la proposta del centrosinistra di maggiorarla nella Legge di Stabilità del Veneto. Spunta l?inedito asse 'Stefanildo'

Articoli correlati

Congedo parentale paritario, bocciata la proposta di legge unitariaLa Commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria n.

Bocciata proposta di sanità veterinaria gratuita, il centrosinistra: "Idea bella, ma ad oggi non realizzabile"“Se spendiamo molti soldi pubblici per la sanità veterinaria gratis, mentre quella per le persone è già in difficoltà, è una scelta difficile da...

Tutti gli aggiornamenti su Irpef bocciata la proposta del...

Legge elettorale, la proposta del centrodestra: «Proporzionale con premio a chi vince con oltre il 40%». Schlein: «Inaccettabile»È stata depositata giovedì 26 febbraio a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all'attuale legge elettorale. La proposta di stampo proporzionale, ... corriere.it

Isee disabili: bocciata la norma sull'esenzione nella legge di stabilita'La Camera ha respinto l'emendamento che escludeva dal computo redditi per l'Isee pensioni di invalidità e accompagnamento. L'analisi di Anffas Con 278 no, 131 sì e 30 astenuti, la Camera ha respinto ... disabili.com