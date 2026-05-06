Fausto Bertinotti ROMA – Sarà depositata il 7 maggio alle ore 10.30 (mentre alle ore 11.30 è prevista una conferenza stampa) presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare 1%EQUO, che introduce un’imposta patrimoniale annuale progressiva sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro oltre alla prima casa. La proposta prevede aliquote comprese tra l’1% e il 3,5% sulla quota eccedente la soglia di 2 milioni, con esclusione dell’abitazione principale, oltre un allineamento alla media europea delle aliquote dell’imposta di successione. Il gettito, stimato tra i 26 e i 60 miliardi annui, sarà vincolato al finanziamento di sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, disabilità e sostegno al reddito, oltre a una quota destinata alla diminuzione dell’IRPEF.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - UnPerCentoEquo – tassa sui grandi patrimoni, la proposta di legge depositata alla Cassazione

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