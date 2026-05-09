Una stanza in affitto a Padova? Occorrono 490 euro

Il costo di una stanza in affitto a Padova si attesta attualmente a 490 euro al mese, secondo le ultime stime. Questa cifra rappresenta un aumento del 46% rispetto ai 335 euro richiesti all'inizio di marzo 2020, pochi giorni dopo il decesso della prima vittima italiana del Covid-19. Da allora, i prezzi sono cresciuti costantemente, riflettendo un mercato immobiliare più costoso per studenti e pendolari.

Oggi servono quasi 500 euro per affittare una stanza a Padova. Esattamente 490, ovvero il 46% in più dei 335 euro che uno studente fuori sede dell'università patavina sborsava all'inizio di marzo 2020, una decina di giorni dopo che il Covid 19 aveva fatto la sua prima vittima italiana, Adriano.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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