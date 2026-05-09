In Australia, il partito sovranista One Nation ha conquistato il suo primo seggio alla camera bassa, segnando un risultato importante per la destra populista. Questa elezione rappresenta un momento di svolta per il movimento politico, che da tempo cerca di rafforzare la propria presenza nel panorama parlamentare. La vittoria si è concretizzata in un collegio specifico, dove il partito ha ottenuto il supporto di una parte consistente degli elettori.

One Nation esiste da anni ed è strettamente associato alla sua leader, la discussa Pauline Hanson, il cui nome compare anche nel logo. È in politica da 30 anni e oggi è senatrice, e si è sempre fatta notare per le sue posizioni estreme e provocatorie. Non era lei la candidata alle elezioni suppletive (era David Farley, un imprenditore agricolo locale senza una carriera politica significativa), ma è comunque considerata la grande vincitrice: dopo anni passati ai margini del dibattito politico australiano ora la sua posizione è ritenuta in ascesa. Fino a poco fa era considerata sulla via del pensionamento, dato che ha 78 anni, ma ora sembra determinata a rimanere alla guida del partito.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una piccola ma significativa vittoria per la destra populista australiana

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