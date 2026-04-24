Negli ultimi tempi, alcuni analisti si sono chiesti se la strategia della destra populista stia perdendo efficacia. La politica spesso si muove rapidamente, e un evento improvviso può indebolire figure che fino a poco prima sembravano inattaccabili. Questa dinamica si verifica in un contesto in cui le alleanze e i consensi possono cambiare di colpo, mettendo alla prova la solidità dei movimenti politici più netti e polarizzanti.

In politica le cose possono cambiare repentinamente: basta una scintilla per far cadere leader che un attimo prima apparivano invincibili. In questa tumultuosa primavera del 2026 stiamo assistendo, forse, a uno di quegli improvvisi stravolgimenti di scenario: il vento della destra populista che fino a poche settimane fa soffiava forte sull’Europa e sugli Stati Uniti si è depotenziato di colpo. In Italia il governo di Giorgia Meloni è uscito sonoramente sconfitto dal referendum sulla riforma della magistratura, in Ungheria il primo ministro Viktor Orbán è stato spazzato via in una notte dagli elettori dopo sedici anni al potere, mentre negli Stati Uniti la popolarità di Donald Trump è in picchiata a causa della guerra contro l’Iran in cui il presidente si è lanciato seguendo Israele.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La destra populista ha smesso di funzionare?

Notizie correlate

Il Napoli ha smesso di funzionareIl Napoli ha smesso di funzionare Il fatto che il Napoli fosse in un momento difficile, quantomeno dal punto di vista della qualità del gioco...

Giacomel dalla clinica: “Il mio corpo ha smesso di funzionare. Lottavo per muovermi e respirare”Tommaso Giacomel costretto al ritiro nel biathlon alle Olimpiadi per un malore mentre era in testa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le sfide del post-populismo; I populisti passano, il populismo resta (di M. Gervasoni); Per una sinistra dell’innovazione; No all'Europa, sì alla remigrazione: in piazza a Milano l'ultima versione della destra nazionalista.

Dalla Brexit alla caduta di Orbán: i 10 anni della destra sovranistaNegli ultimi dieci anni l’Occidente ha assistito a una grande ondata populista di destra, che ora, però, nel momento in cui non contano solo le parole ma anche la sostanza, sembra essersi infranta. E ... tpi.it

I populisti passano, il populismo restaLa sconfitta di Orbán ha di nuovo eccitato quelli che il populismo è finito. E invece il mercato continua a essere ricco, e dunque si troverà sempre chi è ... huffingtonpost.it

In Cechia i lavoratori della radio e della televisione statale hanno minacciato di scioperare per protestare contro una riforma che modifica il loro sistema di finanziamento, sostenuta dal governo di destra populista di Andrej Babis. Secondo loro sarebbe un mod - facebook.com facebook

Elezioni #Bulgaria – Risultati finali: #PB (centrosinistra populista): 44,6% (+44,6) #GERB (conservatori): 13,4% (-13,1) #PPDB (liberali): 12,6% (-1,1) #DPSNN (minoranza turca): 7,1% (-4,4) #Vaz (estrema destra): 4,3% (-9,1) ----------- #MECh (destra): 3,2% x.com