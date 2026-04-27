In Mali, i miliziani russi dell’Africa corps non sono intervenuti mentre le forze governative combattevano contro i gruppi armati. La situazione sul campo si è manifestata senza interventi diretti da parte dei mercenari, lasciando il governo locale a gestire la difficile situazione di sicurezza. Le operazioni militari in corso hanno messo in evidenza la presenza di diverse fazioni coinvolte nel conflitto, senza che ci siano stati interventi esterni significativi.

Le immagini che arrivano dal Mali sono sbalorditive: la mattina del 26 aprile una colonna di veicoli con a bordo soldati russi ha lasciato la città di Kidal, nel nord del paese, accettando la sconfitta senza aver sparato un colpo. I nuovi padroni della città sono i soldati ribelli tuareg, alleati con un gruppo di jihadisti. La ritirata russa è ancora più significativa se consideriamo che alla vigilia i jihadisti del Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (Gsim) avevano rivendicato una serie di attacchi simultanei in diverse aree del paese, compresa la capitale Bamako. Nel loro comunicato i jihadisti hanno chiesto ai russi di non intervenire per preservare qualsiasi cooperazione futura.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una vittoria significativa per i jihadisti in Mali

Malian Army Thwarts Major Ambush, Neutralizes Jihadists in Sikasso

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