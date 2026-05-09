Una maratona da cuore biancorosso | Nts Informatica piega Varese dopo due overtime e sogna la serie A

Nella partita più lunga della stagione, Nts Informatica ha battuto Varese dopo due tempi supplementari, conquistando una vittoria che permette di sperare nella promozione in serie A. La sfida ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto, con il risultato che è rimasto incerto fino all’ultimo secondo. Nonostante le difficoltà, Rimini ha dimostrato di avere le forze per reagire anche nelle situazioni più complicate.

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