Una maratona da cuore biancorosso | Nts Informatica piega Varese dopo due overtime e sogna la serie A
Nella partita più lunga della stagione, Nts Informatica ha battuto Varese dopo due tempi supplementari, conquistando una vittoria che permette di sperare nella promozione in serie A. La sfida ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto, con il risultato che è rimasto incerto fino all’ultimo secondo. Nonostante le difficoltà, Rimini ha dimostrato di avere le forze per reagire anche nelle situazioni più complicate.
Prima o poi devi fare i conti con Rimini. Anche quando sembra in difficoltà, anche quando pare alle corde, questa squadra trova sempre risorse inattese per sorprendere gli avversari. La prima gara promozione termina 90-86 dopo due supplementari e a farne le spese è un’ottima Amca Varese.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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