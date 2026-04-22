Il sogno serie A passa da Formello | Nts Informatica pronta alla battaglia Si parte contro Varese
Nts Informatica Basket Rimini si prepara a sfidare Hs Varese Amca Elevatori nella finale per la promozione in Serie A Fipic. La partita d’esordio si giocherà a Formello, segnando un passo importante nel percorso della squadra verso la massima serie. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni, che si contendono il passaggio di categoria.
Sarà Hs Varese Amca Elevatori la prima avversaria di Nts Informatica Basket Rimini nella finale per la promozione in Serie A Fipic. La formazione lombarda ha conquistato l’accesso al concentramento decisivo imponendosi nel triangolare riservato alle seconde classificate, superando prima la D.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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