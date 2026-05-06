Basket in carrozzina Nts Informatica Rimini sogna la serie A | weekend decisivo a Formello
Il fine settimana sarà decisivo per la promozione in Serie A del basket in carrozzina, con la squadra di Rimini che partecipa alla finale promozione del Torneo Antonio Maglio di Serie B Fipic. La competizione si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio presso il centro sportivo di Formello, organizzato dalla Ss Lazio. La squadra di Rimini affronterà un quadrangolare che determinerà l'accesso alla massima serie.
Tutto pronto per il grande appuntamento con la finale promozione del Torneo Antonio Maglio di Serie B Fipic: sabato 9 e domenica 10 maggio la Nts Informatica Basket Rimini si giocherà l’accesso alla Serie A nel quadrangolare organizzato dalla Ss Lazio al centro sportivo di Formello. Un traguardo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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