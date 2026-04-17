Garlasco una goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde | L’aggressore conosceva la casa e cercava qualcosa

Nel 2007, nella cucina di una villetta di Garlasco, è stata rinvenuta una goccia di sangue appartenente a Chiara Poggi sotto il microonde. Questa scoperta ha portato a ipotizzare che l’assassino, dopo aver commesso il delitto, fosse entrato nella stanza e cercato qualcosa. La presenza del sangue e il posizionamento sotto il microonde sono stati oggetto di analisi nelle indagini condotte in quegli anni.

Nella cucina della villetta di Garlasco nel 2007 era stata trovata una goccia del sangue di Chiara Poggi nel mobiletto sotto il microonde: si ipotizzò che l’assassino dopo l’omicidio fosse andato in cucina a cercare qualcosa. Della traccia 61 parlano a Fanpage i consulenti della famiglia della vittima.🔗 Leggi su Fanpage.it Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo Notizie correlate Garlasco, smentita l’ipotesi del killer in giardino: “Chiara Poggi non aprì la porta per i gatti, erano in casa”Dario Redaelli, esperto della scena del crimine e consulente dei Poggi, a Fanpage. Leggi anche: Garlasco, il consulente dei Poggi: “Le macchie di sangue sul divano? L’assassino potrebbe essersi seduto lì” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Siamo stati a vedere lo spettacolo a teatro su Stasi e Garlasco e ci sono cose che non vanno: il fact checking; Delitto di Garlasco | De Rensis Questo gigantesco silenzio della procura mi fa pensare a indizi molto; Le verità nascoste di Garlasco: parla Carmelo Lavorino. Garlasco, una goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde: L’aggressore conosceva la casa e cercava qualcosaNella cucina della villetta di Garlasco nel 2007 era stata trovata una goccia del sangue di Chiara Poggi nel mobiletto sotto il microonde: si ipotizzò che l’assassino dopo l’omicidio fosse andato in ... fanpage.it Garlasco, nuova testimonianza sull’auto sospetta sotto casa di Chiara e sui due occupantiNuovi testimoni e tracce riaprono il caso Garlasco dopo 19 anni Nuovi elementi emergono sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 a ... assodigitale.it Sulla scena del delitto di Garlasco, in una posizione centrale per quella che ad oggi è la dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, sembra esserci un impronta di piede nudo. La foto, presente nella BPA del Ris del 2007, è pubblica, ma nessuno ha mai analizzat facebook Garlasco, testimone: "Un'auto ferma vicino a casa di Chiara Poggi intorno alle 22 la sera prima del delitto, erano in due" x.com