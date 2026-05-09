Una comodina ha sentito il dissenso in studio ed è cambiata | Lucarelli dura con Adriana Volpe al GF Vip
Durante una puntata del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti hanno espresso dissenso nei confronti di Adriana Volpe, portando l’opinionista Selvaggia Lucarelli a commentare con tono severo, definendo la conduttrice una “comodina”. La discussione in studio si è intensificata dopo che i concorrenti si sono schierati contro la Volpe, spostando il tono del confronto. Lucarelli ha poi commentato la situazione, sottolineando il suo punto di vista sulla conduttrice.
Alcuni dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip si schierano contro Adriana Volpe. A dare loro manforte arriva l’opinionista Selvaggia Lucarelli che definisce la conduttrice una “comodina”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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«Adriana Volpe è la favorita in tutti i sondaggi, con percentuali che vanno dal 38% al 42%». Dopo che Alessandra Mussolini è stata annunciata come seconda finalista, il GF Vip ha aperto un nuovo televoto. Il pubblico ha avuto il compito di scegliere chi salvar facebook
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