Una comodina ha sentito il dissenso in studio ed è cambiata | Lucarelli dura con Adriana Volpe al GF Vip

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti hanno espresso dissenso nei confronti di Adriana Volpe, portando l’opinionista Selvaggia Lucarelli a commentare con tono severo, definendo la conduttrice una “comodina”. La discussione in studio si è intensificata dopo che i concorrenti si sono schierati contro la Volpe, spostando il tono del confronto. Lucarelli ha poi commentato la situazione, sottolineando il suo punto di vista sulla conduttrice.

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Alcuni dei concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip si schierano contro Adriana Volpe. A dare loro manforte arriva l’opinionista Selvaggia Lucarelli che definisce la conduttrice una “comodina”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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