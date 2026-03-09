Piazzale Flaminio gli ambulanti se ne vanno Ecco la nuova collocazione decisa dal municipio

Dopo cinque anni di attesa, gli ambulanti di piazzale Flaminio e delle zone circostanti si preparano a lasciare le aree attuali e a spostarsi nella nuova collocazione stabilita dal municipio. La decisione riguarda in particolare i venditori ambulanti che operano nel quartiere, mentre il cambio di sede è stato comunicato ufficialmente dall'amministrazione comunale. La transizione è prevista a breve, secondo le disposizioni ufficiali.

Ci sono voluti cinque anni, ma alla fine gli ambulanti di piazzale Flaminio e dintorni si trasferiranno. Lo ha annunciato l'assessora alle Attività Produttive del II municipio, Valentina Caracciolo. Lo spostamento è imminente. Il tempo che la polizia locale di Roma Capitale firmi la nuova disciplina di traffico e venga ultimata la segnaletica orizzontale e verticale nella nuova area di destinazione, e gli operatori avranno la loro “casa”. Questione di giorni, quindi. Il tema degli ambulanti a piazzale Flaminio e nella limitrofa via Antonio Ferreri ha radici molto lontane. Come ricorda anche il presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Alemanni “il piazzale ha delle prescrizioni di pubblica sicurezza inequivocabili, la Questura da tempo dice che lì gli ambulanti non possono starci”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

