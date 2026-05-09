Il 9 maggio 2026 si è tenuta una cena in favore di una famiglia coinvolta nell’esplosione avvenuta a gennaio nella zona de Il Matto. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno voluto contribuire con il proprio sostegno. La serata è servita a raccogliere fondi destinati a questa famiglia colpita dall’incidente.

Arezzo, 9 maggio 2026 – Una cena per sostenere una dell e famiglie colpite dall’esplosione dello scorso gennaio in località Il Matto. L’iniziativa è in programma sabato 16 maggio, alle 20.00, nei locali della Rievocazione Storica della Battitura di Ruscello che verranno animati da una mobilitazione solidale per portare un aiuto concreto e per dimostrare la vicinanza della comunità aretina verso chi sta vivendo un momento di forte difficoltà. A promuovere la serata è l’associazione PB73 che rinnoverà il proprio impegno a favore delle situazioni di fragilità e bisogno del territorio, promuovendo un appuntamento all’insegna di partecipazione e reciproco sostegno.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una cena solidale per una delle famiglie colpite dall’esplosione de Il Matto

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