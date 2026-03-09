A Milano è stata inaugurata la mostra Shoot The Cancer, un progetto solidale promosso da Pompea e Mutua Cesare Pozzo. L’esposizione si concentra sul periodo successivo alla diagnosi di tumore al seno, raccontando le esperienze delle donne che hanno affrontato la malattia. L’evento si svolge in città e coinvolge diverse realtà locali. La mostra mira a sensibilizzare il pubblico sulle sfide delle donne colpite dalla malattia.

L’iniziativa ha preso forma attraverso una mostra fotografica (alcuni scatti in questo articolo) e un’asta benefica il cui ricavato sarà destinato interamente alla ricerca scientifica sostenuta da Fondazione Veronesi. Il progetto è promosso dal brand Pompea insieme alla Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo ETS e al suo Coordinamento Donne. Al centro dell’iniziativa c’è dunque il racconto della fase di ricostruzione che segue la malattia: un periodo spesso intimo e complesso fatto di consapevolezza, fragilità e timori ma anche di rinascita personale. L’obiettivo è trasformare queste storie in un messaggio collettivo di prevenzione e attenzione alla salute femminile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tumore al seno, una mostra racconta il «dopo» delle donne colpite dalla malattia: a Milano il progetto solidale Shoot The Cancer

