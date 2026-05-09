Un trattore un ex sindaco e i pomodori | 10 storie delle neopromosse tra la D e l' Eccellenza

Dalla serie D all’Eccellenza, diverse squadre hanno ottenuto promozioni quest’anno, tra cui alcune provenienti da realtà come la Lucchese, il Grosseto e il Savoia. Tra le vicende legate a queste squadre ci sono storie di protagonisti che vanno oltre il campo, come un ex sindaco coinvolto in operazioni locali e un trattore che ha fatto notizia in un episodio particolare. Anche il Millesimo e la Scafatese hanno raggiunto traguardi importanti nelle rispettive categorie.

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