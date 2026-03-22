L'Università Federico II a San Giovanni fa 10 anni | da ex fabbrica di pomodori ai computer quantistici

La sede della Federico II a San Giovanni a Teduccio celebra i dieci anni dalla sua apertura. Situata nell’ex conservificio di pomodori Cirio, questa struttura ha visto crescere nel tempo le sue risorse, con 16 Academy, un supercomputer e computer quantistici. La trasformazione dell’area da stabilimento industriale a centro di ricerca e formazione ha segnato un’importante evoluzione.

Compie 10 anni la sede della Federico II di San Giovanni a Teduccio: nata nell'ex conservificio di pomodori Cirio, oggi dispone di 16 Academy, supercomputer e computer quantistici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli capitale di calcolo quantistico. La Federico II potenzia il computer Partenope: da 25 a 64 qubit Migliori università d’Europa 2026, la Federico II di Napoli fuori dalla top 100: è solo 153esimaPubblicata la QS World University Rankings: Europe 2026, classifica che elegge i migliori atenei del Vecchio Continente in base a numerosi parametri. Contenuti utili per approfondire Università Federico Temi più discussi: Accordo strategico tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il China Electronics Standardization Institute; Università svelate, la Federico II apre le porte del Polo di San Giovanni; Referendum giustizia, Conte e Sangiuliano alla Federico II di Napoli: ecco le ragioni del sì e del no; Referendum, Giuseppe Conte alla Federico II per il fronte del NO. L’Università Federico II a San Giovanni fa 10 anni: da ex fabbrica di pomodori ai computer quantisticiCompie 10 anni la sede della Federico II di San Giovanni a Teduccio: nata nell’ex conservificio di pomodori Cirio, oggi dispone di 16 Academy, supercomputer e computer quantistici. Il modo più veloce ... fanpage.it Polo Federico II di San Giovanni compie 10 anni, da ex Cirio a fabbrica di saperiDa fabbrica abbandonata a fabbrica dei saperi considerata 'best practice' a livello europeo, che ospita anche uno dei computer quantistici più potenti a livello internazionale. (ANSA) ... ansa.it IrpiniaTv. . : " , " "Epatite A, fenomeno importante ma sotto controllo". Parla la professoressa Alba Rocco, epatologa, docente presso l'Università degli studi "Federico II" di Napoli. # facebook Federico II aderisce alla Giornata Nazionale delle Università, “Università Svelate”, in programma il 20 marzo 2026. Per questa edizione, l’Ateneo ha organizzato l’iniziativa “Federico II Svelata. 10 anni di San Giovanni a Teduccio unina.it/it/w/federico-… x.com