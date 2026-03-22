L'Università Federico II a San Giovanni fa 10 anni | da ex fabbrica di pomodori ai computer quantistici

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sede della Federico II a San Giovanni a Teduccio celebra i dieci anni dalla sua apertura. Situata nell’ex conservificio di pomodori Cirio, questa struttura ha visto crescere nel tempo le sue risorse, con 16 Academy, un supercomputer e computer quantistici. La trasformazione dell’area da stabilimento industriale a centro di ricerca e formazione ha segnato un’importante evoluzione.

Compie 10 anni la sede della Federico II di San Giovanni a Teduccio: nata nell'ex conservificio di pomodori Cirio, oggi dispone di 16 Academy, supercomputer e computer quantistici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli capitale di calcolo quantistico. La Federico II potenzia il computer Partenope: da 25 a 64 qubit

Migliori università d’Europa 2026, la Federico II di Napoli fuori dalla top 100: è solo 153esimaPubblicata la QS World University Rankings: Europe 2026, classifica che elegge i migliori atenei del Vecchio Continente in base a numerosi parametri.

Contenuti utili per approfondire Università Federico

Temi più discussi: Accordo strategico tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e il China Electronics Standardization Institute; Università svelate, la Federico II apre le porte del Polo di San Giovanni; Referendum giustizia, Conte e Sangiuliano alla Federico II di Napoli: ecco le ragioni del sì e del no; Referendum, Giuseppe Conte alla Federico II per il fronte del NO.

università federico l università federico iiL’Università Federico II a San Giovanni fa 10 anni: da ex fabbrica di pomodori ai computer quantisticiCompie 10 anni la sede della Federico II di San Giovanni a Teduccio: nata nell’ex conservificio di pomodori Cirio, oggi dispone di 16 Academy, supercomputer e computer quantistici. Il modo più veloce ... fanpage.it

università federico l università federico iiPolo Federico II di San Giovanni compie 10 anni, da ex Cirio a fabbrica di saperiDa fabbrica abbandonata a fabbrica dei saperi considerata 'best practice' a livello europeo, che ospita anche uno dei computer quantistici più potenti a livello internazionale. (ANSA) ... ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.