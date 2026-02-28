Durante la Coppa del Mondo di Skicross a Kopaonik 2026, Howden ha vinto la gara maschile, mentre Naslund ha ottenuto due vittorie consecutive. Deromedis si è classificato fuori dal podio, suscitando delusione tra gli spettatori. La cronaca in diretta si conclude alle 11.34 con questa sintesi degli eventi.

11.34 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti! 11.33 Alla fine vincono Howden e Naeslund, rispettando i pronostici di inizio gare. Purtroppo non c’è stato spazio ne per Deromedis e ne per Galli in nessuno dei due podi. 11.31 VINCE HOWDEN! Questa volta non commette errori il canadese che trova il successo davanti a Wilmsmann e Duplessis. Niente da fare per Tchiknavorian che non termina la gara. 11.30 Ci siamo, è il momento della finale con Howden che deve evitare altri errori come ieri. Il canadese se la vedrà con Wilmsmann e i due francesi Tchiknavorian e Duplessis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skicross, Coppa del Mondo Kopaonik 2026 in DIRETTA: back to back di Naslund! Vince Howden al maschile, delusione per Deromedis

